Comune Cagliari promuove il Lirico

"Istituzione culturale fondamentale per sviluppo dell'Isola". Il Comune di Cagliari promuove i risultati e la crescita della Fondazione del Teatro Lirico. Lo ha detto il presidente della commissione Cultura Alessio Alias a conclusione di una visita con il consigliere Pino Calledda, accompagnati dal presidente Giuseppe Andreozzi e dal sovrintendente Claudio Orazi. La tappa nella struttura di via Sant'Alenixedda fa seguito all'audizione in Comune di Andreozzi e Orazi per illustrare la programmazione artistica e fare il punto sulla progettualità futura della Fondazione cagliaritana.

Alias e Calledda hanno avuto modo di venire a contatto con un'ampia parte dei 235 dipendenti stabili e vedere da vicino il lavoro di squadra che ha portato il Lirico, sia per qualità che per quantità, all'ottavo posto del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). "Si tratta di un'istituzione culturale fondamentale per lo sviluppo dell'intera Isola, da tutelare e preservare in maniera specifica per il futuro della Sardegna - ha sottolineato Alias - rinnovo l'impegno del Comune a tutelare la Fondazione e i suoi lavoratori". "Sarebbe interessante - ha aggiunto Calledda - che ogni cittadino potesse vedere le varie fasi di lavorazione di uno spettacolo".