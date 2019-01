Vertenza Colis, spiragli per lavoratori

Si è aperto uno spiraglio sul futuro dei lavoratori del Corsorzio Colis che hanno manifestato davanti all'assessorato alla Sanità, ottenendo l'impegno alla convocazione di un confronto, anche con Ats, entro gennaio: è il risultato della mobilitazione organizzata da Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil sulla vertenza legata al cambio d'appalto di lavaggio e sterilizzazione di dispositivi medici per la Assl di Sassari che metterebbe a rischio, da subito, almeno venti lavoratori impegnati nell'attività da vent'anni.

Sindacati e lavoratori hanno manifestato per difendere i posti di lavoro e la stessa qualità del servizio, visto che in venti giorni - con l'affidamento previsto da 1 febbraio - "non è chiaro come possa essere organizzata e garantita la fornitura di camici, divise, lenzuola, kit sterili per cinque ospedali e ottanta strutture territoriali". Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil sono impegnate da mesi per scongiurare il licenziamento delle maestranze impegnate in Sardegna, in particolare a Macchiareddu. L'attesa ora è rivolta all'incontro promesso dopo il presidio di stamattina, con l'auspicio che possa garantire la soluzione definitiva della vertenza.