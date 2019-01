Elezioni, rush finale in vista del voto

Rush finale in vista del voto per elezioni suppletiva nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera dei deputati. Nelle ultime 48 ore dal giorno del silenzio elettorale sono sbarcati in Sardegna il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il presidente di forza Italia, Silvio Berlusconi.

Per il ministro dei Trasporti una vista "lampo" che è iniziata all'aeroporto di Cagliari con l'incontro con l'amministratore delegato della Sogaer, la società di gestione dello scalo, Alberto Scanu. Subito dopo il ministro ha incontreto i candidati del Movimento 5 Stelle alle suppletive di Cagliari Luca Caschili e alla presidenza della Regione Francesco Desogus.

Dopo una conferenza stampa gli impegni di Toninelli sono proseguiti a Cagliari nella sede della Direzione Marittima di piazza Deffenu, dove incontrerà il Direttore Marittimo di Cagliari Capitano di Vascello Giuseppe Minotauro, e il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna Massimo Deiana. A seguire tre distinti faccia a faccia con Federico Vittorio Rapisarda (Provveditore Interregionale infrastrutture), con il Coordinatore Anas Sardegna Walter Bortolan, e con il direttore Infrastrutture di Rfi per la Sardegna Claudio Cataldo. Per Toninelli anche un fuori programma, l'incontro con il presidente della Regione Francesco Pigliaru e l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu.

ANCHE BERLUSCONI NEL SUD SARDEGNA. La due giorni in Sardegna di Silvio Berlusconi, in vista del voto per le suppletive nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera di domenica 20 gennaio, è iniziaTA da Quartu Sant'Elena. Il leader di Forza Italia toccA tutti gli otto comuni del sud Sardegna chiamati al voto e dove sono stati allestiti dei gazebo degli azzurri: Monserrato, Quartucciu e Cagliari, con la chiusura alle 19.30 in piazza Giovanni XXIII. Venerdì 18 Berlusconi riprende il suo mini tour tra i gazebo, ma prima farà tappa alle 10 in uno degli storici caffè di Cagliari, il bar "Mariuccia" di Pirri. Quindi alle 11.00 sarà a Sinnai, alle 11.45 a Maracalagonis in piazza del Comune, alle 12.45 a Burcei in piazza Is Griffonis, per poi chiudere alle 14.30 a Villasimius.

