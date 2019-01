Salvini arrivato a Cagliari

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini è arrivato in Prefettura a Cagliari per partecipare al comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Successivamente ci sarà una conferenza stampa e quindi un mini tour in vista delle elezioni suppletive per il collegio uninominale di Cagliari per la Camera fissate per domenica 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio. Previste tappe a Quartu Sant'Elena, Oristano e Alghero.

FACCIA A FACCIA CON ZEDDA, CANDIDATO GOVERNATORE. Al via in Prefettura a Cagliari, alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al vertice partecipa anche il sindaco di Cagliari e candidato governatore del centrosinistra alle regionali del 24 febbraio, Massimo Zedda. Un anno fa, in seguito all'accordo tra Psd'Az e Lega in vista delle politiche del 4 marzo, il primo cittadino aveva silurato l'assessore sardista Gianni Chessa. "L'alleanza con un partito come quello di Salvini crea in me un imbarazzo molto forte", aveva motivato.

Data ultima modifica 16 gennaio 2019 ore 12:33