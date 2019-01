Musica e Sla, Dj Fanny sardo dell'anno

Il suo sogno è il palco di Sanremo. Ma il destino ha scelto, per ora, un'altra strada per premiarlo. Dj Fanny, il 30enne di Alex (Oristano) affetto da Sla è il "Sardo dell'anno 2018". Il popolo della rete lo ha incoronato attraverso il sondaggio promosso per il sesto anno dal portale Sardegna Live. Ha trionfato dopo un appassionante testa a testa con Luna Melis, arrivata seconda.

La storia di Andrea Turnu, in arte DJ Fanny, è un esempio che bussa al cuore di tutti. La musica alimenta da sempre i suoi sogni e la sua arte continua ad esprimersi attraverso un sintetizzatore oculare, lo stesso che gli consente di comunicare col "mondo di fuori" il suo "mondo di dentro". "Vi dico solo grazie - dice il dj - non solo per questa vittoria a cui tenevo particolarmente, ma perché la vostra costante vicinanza mi dà quasi la sensazione di libertà e autosufficienza. Spero che questa sia solo la prima di tante altre battaglie vinte insieme e magari anche quella più importante di tutte".

Il suo male non è riuscito a placare l'amore che c'è in lui, il suo entusiasmo per la vita, la tenace voglia di continuare a lottare. Sardegna Live ha in serbo la grande festa, presentata da Giuliano Marongiu, con il coinvolgimento di ospiti e amici che sapranno regalare a DJ Fanny una serata speciale. Il sogno di Andrea, rimasto per ora inascoltato, è quello di portare la sua musica sul palco di Sanremo, per far sentire una "voce" che non può parlare ma che con i suoni può dare un messaggio e una speranza ai tanti giovani che, come lui, sono afflitti da un grave male che limita i movimenti e la capacità di esprimersi, ma non la voglia di vivere.