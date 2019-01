Reddito energetico P.Torres da esportare

"Quello di Porto Torres è un modello che esporteremo in tutta Italia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, benedice il progetto del reddito energetico varato e già sperimentato dal Comune del Nord Ovest Sardegna. "Questa è una occasione per diminuire l'impatto ambientale e incidere sui costi sostenuti dalle famiglie", è la convinzione del vicepremier. "So che non avete tempo, so che non ne potete più", conclude il leader pentastellato rivolgendosi alle centinaia di persone riunite in piazza Umberto. "Serve una visione di lungo periodo", è l'incoraggiamento.

Per Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, "con questo progetto Porto Torres diventa capitale mondiale delle politiche energetiche, perché un progetto come quello del reddito energetico non esiste da nessuna altra parte".