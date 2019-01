Sassari, picchiata in strada dal compagno

Una giovane donna è stata prima insultata e poi picchiata brutalmente dal fidanzato, davanti a diverse persone, nei giardini pubblici di via Tavolara a Sassari. L'aggressione è stata ripresa con un cellulare e il video in poco tempo è diventato virale sui social. Video che è stato utilizzato anche dagli investigatori per risalire al responsabile della violenza, che è già stato individuato. La ragazza è stata presa di peso, portata in aria per diversi metri, scaraventata al suolo e poi percossa. L'attività investigativa è ancora in corso. La donna è attualmente sottoposta agli accertamenti medici. Non c'è ancora una prognosi, ma le sue condizioni non dovrebbero destare preoccupazioni.