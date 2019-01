Calasetta, boa segnaletica alla Secca

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Navigazione più sicura a Calasetta: arriva la boa segnaletica luminosa alla Secca delle Saline.

Una novità, quella introdotta dal Comune, che ha un obiettivo molto chiaro: evitare incidenti al largo dei litorali di "Le Saline" e "Spiaggia Grande".

"Alla luce dei frequenti e incresciosi episodi di incaglio nella secca - spiega il sindaco Antonio Vigo - l'intervento era più che doveroso: nel corso degli anni tante imbarcazioni si sono trovate in difficoltà proprio a causa della presenza della secca che, per la sua conformazione, risulta insidiosissima".

Uno dei casi ricordati dall'amministrazione è quello del veliero "Carolin" (battente bandiera tedesca) che nel 2016 naufragò davanti a Calasetta a pochi metri dalla costa.

"Il progetto di collocazione della boa era nel cassetto da tempo - aggiunge Vigo - una volta incassate tutte le autorizzazioni e le indicazioni precise sulla tipologia di struttura galleggiante da scegliere, possiamo passare all'azione, garantendo l'incolumità dei navigatori".

Per quanto attiene la copertura finanziaria, il piano può contare su una parte degli investimenti di un fondo misto (comunale e regionale per un totale di 250 mila euro) legato alla sicurezza in mare: prevista per la boa una spesa circa 20 mila euro. (ANSA).