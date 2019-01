Corso per barman all'aeroporto di Olbia

(ANSA) - OLBIA, 9 GEN - Sarà destinato a venti giovani che aspirano a diventare operatori della ristorazione, con spiccata propensione ai servizi di sala bar, il corso triennale gratuito finanziato dalla Regione che si terrà nell'aeroporto "Costa Smeralda" di Olbia. Promosso da Formatica, il corso è dedicato ai ragazzi che terminano le scuole medie e vogliono intraprendere subito un cammino di formazione volto all'inserimento nel mondo del lavoro. Per finanziare il progetto, la Regione ricorrerà ai fondi del Por-Fse 2014-2020.

Il corso rilascia una qualifica europea di terzo livello e permette, al termine del triennio, di inserirsi nel mondo del lavoro o di riprendere gli studi dal quarto anno dell'istituto professionale. Sono previste 2.970 ore di attività, di cui 1.500 di sperimentazione duale, nella forma dell'apprendistato o dell'alternanza scuola-lavoro. Possono partecipare soggetti residenti o domiciliati in Sardegna, in possesso di terza media al momento dell'avvio del corso, previsto per il prossimo settembre, con meno di 18 anni.

Le iscrizioni vanno presentate in modalità telematica entro il 31 gennaio attraverso il sito della Regione o il portale www.iscrizioni.istruzione.it. Per informazioni è possibile rivolgersi a Formatica tramite la mail info@formatica.it o il numero +39 050580187, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, dal lunedì al venerdì. Lunedì 14 al Caesar's Hotel di Cagliari i promotori del corso parteciperanno dalle 10 alle 18.30 all'evento annuale del Por Fse Sardegna 2014-2020 "Il talento incontra le opportunità. Alla scoperta dei nuovi percorsi di Istruzione e Formazione Professionale", in programma dalle 10 alle 18.30. (ANSA).