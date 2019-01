Sospese ricerche dell'anziano scomparso

Sono state ufficialmente sospese, in attesa di ulteriori elementi, le ricerche dell'anziano scomparso a Gonnoscodina la mattina del 28 dicembre scorso. La decisione è stata presa questa mattina dopo un vertice in prefettura ad Oristano. L'uomo, 85 anni, si era allontanato lo scorso 28 dicembre dalla casa per anziani 'Il giardino verde' di Gonnoscodina, facendo perdere le proprie tracce.

Le ricerche hanno impegnato i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico per 10 giorni, che hanno ispezionato il territorio dal punto della scomparsa per un raggio di oltre un chilometro, con complessivi quasi 700 ettari di superficie perlustrata e 600 km percorsi.

In questo periodo sono state verificate tutte le segnalazioni fatte in questi giorni, ma la mancanza di avvistamenti certi e attendibili ha reso più complicata la strategia di ricerca. Complessivamente sul campo 152 tecnici del Soccorso Alpino, oltre ag personale dei vigili del Fuoco del Comando di Oristano, distaccamento di Ales, dei Carabinieri della Compagnia di Mogoro delle stazioni di Gonnosnò, Ales, Uras, Ruinas e Samugheo. Le ricerche, in questi giorni, sono andate avanti anche con l'ausilio dei droni dei vigili del fuoco.