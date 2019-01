Operaio si ustiona con fiamma ossidrica

Incidente sul lavoro nella zona industriale di Iglesias. Un operaio di 57 anni, dipendente di una ditta di demolizione auto, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, con codice giallo, per una ustione alla gamba sinistra.

L'uomo stava armeggiando con la fiamma ossidrica quando, per cause ancora da accertare, si è bruciato l'arto inferiore. I colleghi gli hanno subito prestato le prime cure, poi è arrivato l'elisoccorso per il trasferimento d'urgenza in ospedale: le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Iglesias e gli specialisti dello Spresal, che ora si stanno occupando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.