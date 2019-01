Alla Vetreria il festival per ragazzi

Non solo teatro ma giochi, animazioni, merende, laboratori, musica, la magia dell'arte circense e una vera e propria festa di Carnevale. Ritorna dal 6 gennaio al 31 marzo, per otto domeniche a La Vetreria di Pirri, "Capitani Coraggiosi", la stagione per ragazzi di Cada Die Teatro.

Piccoli e grandi spettatori potranno incontrarsi e condividere esperienze ludiche dal pomeriggio alla sera e "giocare", al teatro ma non solo, grazie alla collaborazione tra Cada Die e alcune associazioni che operano nel territorio, come i Cemea Sardegna (Centri di Esercitazione ai Metodi dell'Educazione Attiva).

Il cartellone è stato illustrato da Tatiana Floris e Silvestro Ziccardi, direttori artistici della rassegna. Si parte domenica 6 con un'Epifania all'insegna del Teatro in festa. Nove gli spettacoli tra cui due nuove produzioni del Cada die: la storia del Gufo Rosmarino che da racconto e libro diventa spettacolo teatrale. Una tenera storia d'amore e gelosia fraterna per piccoli lettori, narrata per immagini dalle tavole di Valeria Valenza. Ancora Il respiro del vento, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi, regia di Alessandro Lay. Una storia d'amore ispirata ad una antica fiaba berbera. Coprodotto da Cada die e Melarancio, storica compagnia di Cuneo, arriva Il paese dei quadrati magici, di Gimmi Basilotta e Alessandro Lay, che cura anche la regia, liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi "L'isola dei quadrati magici" e all'opera di Paul Klee.

Attesissimi dai bambini arrivano Renzo Cugis e Gianfranco Liori con L'armeria dei Pirati con lo spettacolo-concerto Filastrocche 'n roll. In cartellone anche I Canti di Tuttestorie con i testi di Bruno Tognolini, musiche originali e regia di Antonello Murgia. Ragazzi in scena in Il Gigante egoista, esito del laboratorio, condotto da Silvestro Ziccardi. Poi ancora La battaglia di Emma, della compagnia teatrale Mattioli, di Monica Mattioli e Monica Parmagnani, che firmano anche la regia, in scena la stessa Mattioli.