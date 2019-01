Lascia M5s e fonda "Gilet gialli"

Un imprenditore agricolo di Ollolai (Nuoro) ma trapiantato da tempo ad Alghero (Sassari) ha depositato all'Ufficio brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo economico il logo "Gilet gialli". Salvatore Bussu, 49 anni, già militante del Movimento Cinque Stelle, ex componente del meet-up cittadino, in corsa alle "regionarie" celebrate sulla piattaforma Rousseau per individuare il candidato grillino alla presidenza della Regione Sardegna, ha deciso di lasciare un movimento in cui non si riconosce più e di fondarne uno nuovo, ispirato a quello nato in Francia per contrastare le scelte di politica economica del presidente Emmanuel Macron.

"Il M5S che conosco io non esiste più, ha abbandonato i cittadini - ha spiegato Bussu - Come Gilet gialli cercheremo di portare avanti alcuni temi cari al vecchio Movimento - aggiunge - ma le nostre non saranno istanze fantasiose o populiste". Il logo contenente un giubbotto catarifrangente e una striscia tricolore è stato depositato il 10 dicembre scorso.

Salvatore Bussu ha ricevuto già alcune richieste di movimenti e partiti politici disposti addirittura a comprarlo, ma lui ha in mente un suo percorso politico. "La struttura del partito è a buon punto, vogliamo portare avanti un discorso serio ma senza usare i toni della Francia - ha detto Bussu - questo progetto coinvolge già tante persone, ce la metteremo tutta".