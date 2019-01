Carloforte, nasce area marina S.Pietro

Il Comune di Villasimius e l'Area Marina Protetta "Capo Carbonara" di Villasimius affiancheranno il Comune di Carloforte nella realizzazione del programma strategico per l'istituzione dell'Area Marina Protetta "Isola di San Pietro". La convenzione, sottoscritta il 18 dicembre dai sindaci di Villasimius, Gianluca Dessì, e di Carloforte, Salvatore Puggioni, in considerazione degli analoghi obiettivi e finalità istituzionali, prevede la creazione di condizioni di collaborazione e intesa con lo scopo di: ottimizzare la gestione delle risorse umane e tecniche delle due aree marine protette, nonché il conseguimento di sinergie nell'espletamento delle proprie attività di studio e ricerca; cooperare per il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali attraverso la promozione e l'attuazione di ogni possibile collaborazione scientifica, quali la realizzazione di progetti di formazione, ricerca, piani di monitoraggio e recupero ambientale.

Il Comune di Carloforte Si avvarrà anche della professionalità del dottor Fabrizio Atzori, biologo e direttore dell'AMP "Capo Carbonara", in assenza al proprio interno di una figura professionale in possesso dei requisiti necessari per la consulenza e accompagnamento scientifico per l'avvio dell'iter istitutivo dell'AMP "Isola di San Pietro".

"Istituire un'area marina affiancati da professionisti della pianificazione come la società Criteria e coordinati da una AMP con 20 anni di storia come "Capo Carbonara" renderà il percorso molto più semplice", afferma Atzori. "Da parte nostra - aggiunge il direttore - metteremo a disposizione l'esperienza di Villasimius per fare sì che anche Carloforte, attraverso un percorso di progettazione dal basso con i propri cittadini, possa avviare un efficace modello di gestione sostenibile del proprio patrimonio naturale".