Incidente stradale mortale a Ittiri, sulla vecchia provinciale per Alghero. Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo di 54 anni del posto, Francesco Simula, ha perso il controllo della moto che guidava ed è finito fuori strada. Quando sono arrivati i medici del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Sull'esatta dinamica dell'incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Alghero e della locale stazione.