72enne muore schiacciato dalla sua auto

Incidente mortale nelle campagne di Escalaplano: Giovanni Boi, un allevatore in pensione di 72 anni è stato ritrovato cadavere, schiacciato sotto la ruota posteriore della sua Fiat Panda, questa mattina all'alba, sulla strada vicinale di Santa Barbara che porta al terreno della vittima. A dare l'allarme è stato il nipote di Boi, preoccupato per il suo mancato rientro a casa, ieri sera. E' stato lui a mettersi alla ricerca del congiunto e a ritrovarlo all'alba ormai privo di vita.

Difficile ricostruire la dinamica esatta dell'incidente: ci stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Jerzu, guidati dal capitano Alessandro D'Auria. L'auto del pensionato è stata trovata fuori dalla carreggiata, per rimuoverla sono intervenuti i vigili del fuoco. Una prima ipotesi, è che l'uomo sia sceso dalla Panda per rimetterla in strada, ma non ce l'ha fatta finendo sotto una ruota. I medici del 118, dopo un primo esame esterno del corpo, attribuiscono la morte allo schiacciamento del torace. Per fugare ogni dubbio, la Procura di Cagliari ha disposto l'autopsia.



Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 14:40