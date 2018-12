Suppletive: 3 in pole per centrosinistra

Incontro decisivo, oggi nella Fondazione Berlinguer in via Emilia a Cagliari, per individuare il nome del candidato del centrosinistra che correrà alle suppletive del 20 gennaio per assegnare il seggio del collegio uninominale di Cagliari rimasto vacante dopo le dimissioni dell'ex M5s Andrea Mura. La coalizione si riunirà alle 15 e cercherà un accordo su una figura che dovrebbe arrivare dalla società civile, legata al mondo della cultura, del sociale e delle professioni.

In pole position ci sono i nomi del giornalista e scrittore Francesco Abate, della presidente dell'Ordine degli psicologi Angela Quaquero e di Luchino Chessa, medico e ricercatore universitario nonché figlio di Ugo Chessa, il comandante morto nel disastro della Moby Prince.

Anche nel centrodestra le diplomazie sono al lavoro per chiudere il cerchio sul candidato. Il nome, in questo caso, dovrebbe arrivare da Forza Italia (il 4 marzo era candidato Ugo Cappellacci), ma la Lega - partito che i sondaggi danno in forte ascesa anche nell'Isola - potrebbe rivendicare il diritto di scelta. Sul fronte M5s, emerge solo il fatto che non saranno celebrate parlamentarie per individuare un candidato. Alle suppletive si presenterà anche Potere al popolo. Due nomi possibili in questo caso: Valerio Fratini e Teresa Concu.