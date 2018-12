Scomparsa 16enne, ricerche da 48 ore

I carabinieri della Compagnia di Sanluri hanno avviato le ricerche di una ragazzina di 16 anni scomparsa da oltre 48 ore mentre si recava a scuola a Villamar.? Francesca Perda, che vive in una casa famiglia in paese, ? uscita per andare a lezione ma non ha mai varcato la soglia dell'istituto. A far scattare l'allarme e denunciare la scomparsa ? stata la zia Ornella che, oltre ad aver chiamato i carabinieri, ha pubblicato sul suo profilo Facebook diversi appelli con la foto di Francesca chiedendo a chiunque avesse notizie o la vedesse di contattare immediatamente le forze dell'ordine.

Poche ore dopo ha ribadito l'appello, fornendo una descrizione della nipote: "maglione rosa, jeans e giubbotto nero. Non abbiamo nessuna notizia". I messaggi sono stati rilanciati sui social da numerose persone. I militari di Sanluri hanno avviato le ricerche e segnalato la scomparsa a tutte le Compagnie dell'Arma e alle altre forze di polizia.

