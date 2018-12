Nuovo punto vendita Vegè-Nonna Isa

(ANSA) - ORISTANO, 10 DIC - Il Gruppo Vegè e il Gruppo Nonna Isa dell'imprenditore di Villacidro Giovanni Muscas rafforzano la propria presenza in Sardegna con l'apertura a Oristano di un nuovo punto vendita a insegna Iper Nonna Isa. Il supermercato è il cuore di un complesso commerciale che ospita anche un bar pasticceria gelateria e un ristorante e si sviluppa su una superficie di 3.000 metri quadri in via Vandalino Casu all'ingresso est della Città. Si tratta di una struttura a basso impatto ambientale e all'avanguardia per soluzioni tecniche e architettoniche.

La struttura, denominata Torre Eleonora in omaggio alla giudicessa di Arborea che regnò a Oristano nel quattordicesimo secolo, ha un parcheggio sopraelevato per 200 posti auto, occupa una trentina di dipendenti e per il 2019 punta a un fatturato di circa 12 milioni di euro.

"Il complesso Torre Eleonora - spiega il presidente e amministratore del Gruppo Isa SpA Michel Elias - è la prima opera completata di un progetto pubblico privato di riqualificazione urbana della periferia est di Oristano e avrà un impatto notevole sull'architettura e l'economia dell'intera aria".

Per il presidente del Gruppo Vegè Nicola Mastromartino, l'apertura dell'Iper Nonna Isa è "un risultato eccellente che conferma la crescita costante del Gruppo VéGé, e premia l'impegno e la costanza di una realtà radicata nel territorio ed esempio anche per le altre nostre imprese socie".(ANSA).