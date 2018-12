Vaccini: Isola al top per copertura

(ANSA) - CAGLIARI, 6 DIC - Sardegna tra le prime regioni d'Italia per copertura vaccinale. Da un confronto con i dati nazionali l'isola risulta superiore alla media in tutte e tre le fasi (2015, 2010 e 2001) per anti morbillo, parotite, rosolia e pertosse. Ma non per la vaccinazione antimeningococco C (38,1% contro la media nazionale del 51%) e per il tetravalente anti meningococco, la cui copertura è del 22,4% rispetto al 33,2% del dato nel resto d'Italia: il motivo è dovuto all'introduzione delle vaccinazioni nel calendario regionale soltanto dai primi mesi del 2017.

Lo ricorda Aldo Manzin, docente di Microbiologia e Virologia dell'Università di Cagliari e delegato regionale dell'Amcli, l'Associazione microbiologi clinici italiani, facendo riferimento ai dati forniti da Gabriele Mereu, responsabile del Servizio vaccinoprofilassi della Assl di Cagliari. I numeri saranno illustrati domani nel corso di un incontro in programma presso la sala congressi della Cittadella universitaria di ai Monserrato. Spicca tra le coperture quella contro la varicella ai 24 mesi di età (81% e 92% nella Assl del capoluogo rispetto al 45,6% della media nazionale) e ai 6 anni (64,2% contro il 31,5%). "Questi dati verosimilmente miglioreranno grazie all'introduzione dell'obbligo vaccinale e alla messa a regime dell'anagrafe vaccinale informatizzata che è operativa in Sardegna dai primi mesi del 2017", spiega Manzin. "Per quello che riguarda l'attività di sorveglianza dello scorso anno - riassume Mereu - i dati del servizio Vaccinoprofilassi di Cagliari, solo per il territorio di competenza del capoluogo, riferiscono 30 casi di morbillo, 3 di parotite, 4 di rosolia congenita, 4 di rosolia in adulti, di cui 3 in gravidanza, 73 di varicella e 20 di malattie batteriche invasive". (ANSA).