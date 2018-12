Nannini per Capodanno a Castelsardo

Una star al Capodanno di Castelsardo: Gianna Nannini sul palco per la notte di San Silvestro. La cantautrice toscana arriverà probabilmente nell'antico borgo dei Doria qualche giorno prima del concerto per mettere a punto il suo live "Fenomenale" che, dopo aver fatto tappa all'estero e nelle principali piazze italiane, arriva in Sardegna con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale.

Per riuscire ad ospitare la cantante di "Fotoromanza" il comune del Sassarese ha dovuto superare nei giorni scorsi una agguerrita concorrenza. Ma il centro del nord Sardegna aveva dalla sua un curriculum d'eccezione: negli ultimi anni la piazza Pianedda e la piazza Nuova, realizzata appositamente per poter accogliere grandi eventi di spettacolo, hanno visto alternarsi alcuni fra i più apprezzati artisti italiani: Elio e Le Storie tese, Max Gazzè, Negrita, Francesco De Gregori. Negramaro, Le Vibrazioni. Litfiba, Alex Britti, Francesco Renga, Max Pezzali Alessandra Amoroso e tanti altri.

Nannini salirà sul palco dopo lo scoccare della mezzanotte annunciata da spettacolari fuochi d'artificio. "Siamo riusciti ad ingaggiare uno degli artisti più ambiti - ha dichiarato il sindaco Franco Cuccureddu - e questo ci consente di dimostrare come la nostra città, e più in generale la Sardegna, può diventare attrattiva in tutte le stagioni dell'anno, anche in pieno inverno".

L'artista senese ha consolidato con il suo ultimo album "Amore gigante" e il "Fenomenale Tour" una nuova stagione di successi: Il live che fa tappa al Castelsardo porta sul palco una formazione composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.