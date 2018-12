Esplode cucina a gas, anziano ustionato

Un anziano è stato trasportato all'ospedale Marino con ustioni sul 20% del corpo a seguito dell'esplosione di una cucina all'interno di una abitazione. L'incidente domestico è avvenuto questa mattina intorno alle 8 a Flumini di Quartu, in via Fucsia. L'anziano si trovava in casa, probabilmente il cucinino ha avuto un guasto, iniziando a perdere gas. Quando il proprietario ha acceso il fornello è stato investito dall'esplosione.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118. I medici hanno soccorso il pensionato e lo hanno trasportato con codice rosso all'ospedale Marino ma non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno domato il principio d'incendio innescato dall'esplosione e messo in sicurezza la casa.