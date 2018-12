Eurallumina: operai, si chiuda iter

Nuova manifestazione delle tute verdi del Sulcis nell'ambito della vertenza dell'Eurallumina. gli operai si sono ritrovati a Cagliari, davanti all'assessorato regionale dell'Ambiente, per chiedere tempi rapidi per la conclusione del lungo iter autorizzativo in vista del riavvio dello stabilimento, secondo il piano previsto dall'azienda e sulla base delle modifiche che sono state fatte in questi mesi.

La Rsu ha incontrato i vertici dell'assessorato per discutere delle preoccupazioni dei lavoratori per il proprio futuro occupazionale. La conferenza dei servizi è stata convocata per il 21 e 22 gennaio e le tute verdi, che speravano in una conclusione del percorso prima delle festività natalizie, sollecitano gli enti preposti a definire il programma subito dopo le due date fissate, per permettere all'azienda di far partire gli investimenti. Per il 2019 le risorse messe in campo ammontano a circa 3,7 milioni di euro di euro tra mantenimento e manutenzione dell'impianto, mentre con le opere previste dal piano industriale e da tutti gli accordi siglati in questi anni si arriverebbe a 85 mln di euro, con il coinvolgimento di oltre 1400 lavoratori, tra diretti, appalti e indotto.