Rubano su ambulanza, "era uno scherzo"

(ANSA) - CAGLIARI, 4 DIC - Hanno dichiarato alla Polizia di aver rubato tutta l'attrezzatura a bordo dell'ambulanza di una Onlus concorrente per fare uno scherzo a un parente, ma la scusa non è servita. Per due cagliaritani di 36 e 57 anni è scattata così una denuncia per furto. A denunciare il fatto è stato il presidente dell'associazione vittima del colpo. Qualcuno era salito su una delle ambulanze parcheggiate davanti alla Onlus, in via Umbria, portando via tutte le attrezzature: una tavola spinale, una barella, una sedia cardiopatica, un defibrillatore, un borsone con materiale di primo soccorso, un telo portaferiti, una bombola di ossigeno, diversi collari e un mini frigo. Un bottino di circa seimila euro.

Fondamentali per risalire agli autori del furto, le riprese del sistema di videosorveglianza installato nella zona: le immagini hanno immortalato l'arrivo di un'ambulanza di un'altra associazione e l'azione fulminea dei due operatori all'interno del mezzo, 'spogliato' di tutte le apparecchiature. Gran parte del materiale è stato recuperato.(ANSA).