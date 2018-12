A Cagliari un mercatino vintage

L'8 e 9 dicembre il Lazzaretto di Cagliari si veste di vintage. A partire dalle 9 fino a sera una serie di espositori mettono in mostra prodotti dell'antiquariato, oggetti della memoria e un mondo di curiosità del passato. Oggetti cult d'epoca, dischi in vinile, abbigliamento un tempo fashion, bijoux d'antan, vecchi trenini e giocattoli, polaroid, elettrodomestici dimenticati. Ma anche oggetti da collezione e design remake, creazioni artistiche con materiale da riciclo. Sono tre le categoria di prodotti esposti.

Vintage, abbigliamento e accessori firmati e non, un tuffo nella moda di altri tempi ma ancora attualissima. Collezionismo, vinili, orologi, giocattoli antichi, profumi e molto altro ancora. C'è poi il design remake dedicato alle piccole aziende artigiane e designer che mettono in vendita le loro creazioni ispirate ai decenni passati, partendo da materiali datati o dismessi.

Tessuti, lane, legno, carte da parati possono essere lo spunto per dar vita a oggetti d'arte. E, sempre restando in tema vintage, la manifestazione sarà impreziosita dai laboratorio di swing dance, breakdance e hip hop, da una mostra e dal raduno di moto d'epoca Asi e non solo. Alla cultura hip hop saranno dedicati anche momenti di confronto. E' possibile iscriversi o prenotare uno spazio espositivo. Organizza A.S.D. Flow of the Elements, associazione senza scopo di lucro che promuove l'arte della breakdance e della cultura hip hop in tutte le sue forme, oltre allo sviluppo e alla diffusione di attività sportive come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci.