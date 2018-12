Scontro frontale tra 2 auto,muore 35enne

Una donna di 35 anni, Sara Sechi, di Ossi, è morta nella notte in seguito allo scontro frontale tra la sua Cinquecento e un fuoristrada contro cui è andata a sbattere. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Sassari, le cui attività sono state coordinate dal dirigente Inti Piras, l'impatto al decimo chilometro della strada provinciale 3 per Ossi sarebbe stato causato da un'invasione di corsia sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti.

La coppia che viaggiava a bordo del fuoristrada si è ritrovata l'altra auto di fronte e non ha potuto fare niente per evitare l'impatto. I due sono ricoverati le loro condizioni non sono gravi. Gli operatori del 118, accorsi insieme agli uomini della stradale, non hanno potuto fare niente per salvare la vita della donna, che stava facendo ritorno a casa.

AUTO SI RIBALTA SULLA SS130, DUE MORTI. Due morti in un incidente stradale avvenuto all'alba di domenica sulla statale 130 all'altezza di Uta, a pochi chilometri da Cagliari. Un'auto si è ribaltata, dopo aver urtato il guard rail e gli occupanti sono stati sbalzati all'esterno, morendo sul colpo. Le vittime sono entrambi di Iglesias Cristian Zucca, 31 anni e Pierpaolo Vedda, 29 anni. La dinamica della tragedia non è ancora stata del tutto chiarita e sul posto i carabinieri si stanno occupando dei rilievi. L'incidente è avvenuto intorno alle 6: i due si trovavano a bordo della Renault Clio di Zucca e il 31enne era alla guida. Da quanto si apprende stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale a Cagliari. Arrivato all'altezza del chilometro 23, Zucca ha perso il controllo dell'auto. Ad accorgersi dell'incidente un altro automobilista che transitava nella zona. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto del 118, dei carabinieri del Radiomobile di Iglesias e Uta e dei vigili del fuoco. Purtroppo per i due non c'era più nulla da fare.

