Eurallumina,conferenza servizi a gennaio

E' stata convocata per lunedì 21 e martedì 22 gennaio 2019 la conferenza dei servizi che dovrà decidere il progetto di riavvio dello stabilimento Eurallumina di Portovesme. La convocazione arriva a poco meno di 48 ore dalla manifestazione di piazza organizzata dalla Rsu per mercoledì 5 a Cagliari, davanti all' assessorato dell'Ambiente, capofila del procedimento. Una mobilitazione confermata perché - fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori - "questa convocazione poteva essere anticipata prima delle festività Natalizie".

Soprattutto chiedono di avere un "riscontro immediato" alla chiusura della conferenza di servizi e che si possa avere in tempi brevi la delibera che conclude l'iter del progetto di ripresa produttiva della raffinerai di bauxite, primo anello della filiera dell'alluminio e che prevede 167 milioni di investimenti. "Ricordiamo che il progetto avrà una ricaduta occupazionale che coinvolgerà 342 lavoratori diretti, 130 contrattisti, 944 di occupazione dell'indotto, per un totale di 1416 addetti - spiegano - escludendo gli occupati nel periodo di cantiere stimati in 270 unità".



