Dorgali, sequestro raro esemplare ocelot

I Carabinieri forestali della Cites su mandato della Procura di Nuoro hanno sequestrato in uno zoo privato di Dorgali un raro esemplare di felis pardalis, meglio conosciuto con il nome di ocelot, termine che per gli aztechi definiva genericamente il giaguaro. Due persone sono state denunciate perchè l'animale era tenuto in condizioni non compatibili per la sua specie e privo della documentazione che ne comprovasse l'acquisto legale.

L'esemplare è stato trasferito in un centro di recupero in provincia di Roma, in cui verrà messo in spazi più idonei in attesa di incontrare una femmina. L'ocelot era molto ambito tra gli anni '60 e '80 nel mondo della moda per la sua pelliccia e veniva spesso utilizzato nelle collezioni zoologiche e come animale da compagnia.