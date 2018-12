32enne si sente male in strada e muore

Un uomo di 32 anni è morto all'alba di oggi mentre si trovava in strada in viale Sant'Avendrace a Cagliari. Intorno alle 5,30 un'ambulanza lo ha incrociato in strada: era confuso e agitato. È subito stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Il 32enne, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire scavalcando il cancello di un cortile, ma durante la corsa si è sentito male accasciandosi a terra. Sul posto è arrivata un'ambulanza dei 118 chiamata dai carabinieri. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini e gli accertamenti per stabilire le cause del decesso. Non si esclude che il 32enne abbia fatto uso di qualche droga.