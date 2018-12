Un sardo su 3 compra casa per investire

Cresce il numero di persone che in Sardegna acquistano la casa come investimento. Rispetto al primo semestre del 2017 si registra un aumento della percentuale dal 24,6% all'attuale 26,1%. È uno dei dati che emerge dall'analisi delle compravendite realizzate attraverso le Agenzie Tecnocasa e Tecnorete nell'isola.

La principale motivazione che spinge a comprare un immobile rimane sempre l'uso abitativo: nel primo semestre del 2018 è capitato nel 67,6% dei casi. Il restante 6,3% acquista invece la casa per le vacanze. Il 34,6% di chi compra ha un'età compresa tra 35 e 44 anni, mentre percentuali più basse si registrano nelle fasce più alte di età e per la fascia compresa tra 18 e 34 anni. Nella prima parte del 2018 nel 74,5% dei casi l'acquisto è stato concluso da coppie e coppie con figli, mentre nel 25,5% dei casi si trattava di single. In calo la percentuale di acquisto da parte di single, che nel primo semestre del 2017 si attestava al 34%.

In Sardegna il 65,4% degli acquirenti è un lavoratore dipendente. Seguono con percentuali più basse i professionisti (14,2%) e i pensionati (9,%). Analizzando le compravendite dal lato di chi vende , nel primo semestre del 2018 la maggior parte delle persone si è privata della sua casa per reperire liquidità (67,9%). Ma c'è anche chi ha venduto per migliorare la qualità abitativa (23,5%) ed infine chi si è trasferito in un altro quartiere oppure in un'altra città (8,6%). Rispetto alla prima parte del 2017 diminuisce leggermente la percentuale di chi vende per migliorare la qualità abitativa, si passa infatti dal 26,1% all'attuale 23,5%.

Data ultima modifica 28 novembre 2018 ore 13:37