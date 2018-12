Nuove scritte contro Salvini, fate pena

(ANSA) - CAGLIARI, 21 NOV - Alla vigilia dell'arrivo in Sardegna compaiono a Cagliari nuove scritte contro Matteo Salvini. Stavolta è stato imbrattato il muro del centro culturale ExMà: "Salvini razzista bairindi ('vattene' in lingua sarda, ndr)". Nei giorni scorsi erano stati affissi anche diversi manifesti contro il leader del Carroccio che replica a distanza sulla sua pagina Facebook. "Salvini muori, Salvini a testa in giù, Salvini vattene. Manifesti e scritte realizzati dai soliti idioti nel Cagliaritano. Fate pena!, scrive".

"Domani, giovedì, e venerdì tornerò in Sardegna, ad Olbia, Nuoro, Tortolì, Girasole, Villasimius, Cagliari e Capoterra, anche alla faccia di chi ci vuole male - posta ancora sul social network - Noi andiamo avanti!".

Salvini arriva nell'Isola per una tre giorni che culminerà con la presenza al congresso del Partito Sardo d'Azione (Psd'Az) e un incontro con i rappresentanti dei partiti della coalizione di centrodestra in vista delle regionali di fine febbraio. In questa occasione dovrebbe annunciare il nome del candidato governatore: in pole position il senatore Psd'Az Christian Solinas.(ANSA).