Minacce alla ex moglie, arrestato 57enne

Ha minacciato di morte l'ex moglie perché non accettava la fine del rapporto. Un uomo di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori. L'episodio è avvenuto in via Giulio a Pirri. I militari sono intervenuti a seguito delle richiesta d'aiuto da parte della vittima.

Poco prima la donna era stata avvicinata dall'ex marito che l'aveva minacciata di morte. Arrivati sul posto i carabinieri hanno bloccato l'uomo che non ha esitato a ripetere le minacce anche davanti a loro. È stato quindi arrestato e trasferito in cella a Uta. Nel 2010 il 57enne era stato già destinatario di un provvedimento del Prefetto per detenzione di armi.



Data ultima modifica 19 novembre 2018 ore 14:35