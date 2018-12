Stop Estate S.Martino, arriva il freddo

E' in arrivo il freddo sulla Sardegna che, negli ultimi giorni, era tornata su temperature primaverili con massime anche oltre i 20 gradi. Già da stasera, come prevede il Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas, il cielo sull'Isola tornerà irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul settore orientale. In queste zone, tra l'Ogliastra e la Gallura, si potranno avere precipitazioni isolante "anche a carattere di rovescio" già dal primo pomeriggio.

"L'anticiclone abbandonerà il Mediterraneo lasciando spazio ai freddi venti in arrivo dalla Russia - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, chiarendo così la ragione dell'abbassamento delle temperature - in particolare al Nord e lungo le adriatiche si potranno perdere oltre 8-10 gradi rispetto ai valori elevati dei giorni scorsi. Un'offensiva fredda che stimolerà la formazione di una bassa pressione sullo Ionio, responsabile di qualche rovescio o temporale al Sud e sulle Isole maggiori".

Sabato la situazione è destinata a peggiorare con i termometri in ulteriore calo. "Il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale - prevedono per domani dall'Arpas - e i cumulati di pioggia saranno moderati sulla Sardegna orientale". Così per l'intero weekend, salvo brevi pause soleggiate, bisognerà stare attenti alla minaccia delle precipitazioni. "La prima parte della giornata di domenica - chiariscono dal Dipartimento meteoclimatico dell'Arpas, l'ex Sar Sardegna di Sassari - sarà caratterizzata da cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni che interesseranno principalmente il settore orientale in attenuazione nel corso della serata. Per lunedì, invece, si prevede cielo nuvoloso con precipitazioni sparse nella seconda parte della giornata. Le temperature rimarranno pressoché stazionarie in entrambi i valori".

Insomma, archiviata l'estate di San Martino, l'autunno torna a farla da padrone pressoché in tutta l'Isola.