Salvini: prima tappa tour a Olbia

Sarà Olbia la prima tappa della visita di due giorni nell'isola di Matteo Salvini, in programma il 22 e il 23 novembre.

Il leader della Lega sarà nella città gallurese alle 16 di giovedì 22 per un incontro pubblico con la cittadinanza. Alle 18.30 appuntamento a Nuoro, ancora per un'iniziativa pubblica.

In serata il ministro dell'Interno si sposterà a Tortolì per l'inaugurazione, alle 21, della nuova sede "Lega Ogliastra". A seguire una cena aperta al pubblico.

Il giorno dopo, venerdì 23, Salvini sarà a Cagliari per prender parte, alle 12, alla presentazione alla stampa del 34/o Congresso del Partito Sardo d'Azione, nella sede del Psd'Az in Viale Regina Margherita con i dirigenti del partito. A seguire pranzo aperto al pubblico.

Il programma è stato pubblicato nella pagina Facebook di Eugenio Zoffili, deputato e commissario della Lega per la Sardegna.