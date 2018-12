Miniera Olmedo, bando è andato deserto

Al bando dell'assessorato regionale dell'Industria per la concessione della miniera di bauxite di Olmedo non ha risposto nessuno. Oggi l'assessora Maria Grazia Piras ha ufficializzato l'esito della procedura scaduta il 5 novembre nel corso di un incontro con i sindacati, i lavoratori, il sindaco di Olmedo, Toni Faedda, e i rappresentanti di Igea, società impegnata nelle manutenzioni e nella messa in sicurezza del sito, anche con lo scopo di renderlo appetibile a ipotetici candidati alla concessione.

Piras ha anche annunciato che la Regione prevedrà risorse nel bilancio, in discussione in Consiglio, per prolungare l'accordo con Igea, anche e soprattutto a garanzia dell'occupazione. Si sta poi valutando con gli uffici la possibilità di accogliere eventuali istanze di aziende che dovessero farsi avanti: con o senza un nuovo bando, si auspica di rivedere gli impianti di estrazione rimettersi in moto. Tempi, modalità e aspetti finanziari saranno vagliati in un nuovo incontro di prossima convocazione, cui parteciperà anche l'assessorato regionale del Lavoro. Nel frattempo i sindacati non si sbilanciano. "Quello odierno è stato un incontro preliminare, potremo definirci soddisfatti quando saranno stabilite e certe le modalità", spiega Emilio Fois della Filctem Cgil, ricordando che bisogna fare in fretta. "Gli ammortizzatori sociali di chi è fuori dalla miniera stanno scadendo e il 5 dicembre finisce anche il contratto dei minatori impiegati da Igea", ricorda Fois.

Cautamente ottimista il sindaco di Olmedo, che fa i conti anche con la crisi di Acahantus, la cooperativa andata in difficoltà per i mancati pagamenti dei lavori eseguiti per le società impegnate nel raddoppio della Sassari-Olbia. "È stato un incontro proficuo, sembra che ci siano dei soggetti interessati, qualcuno si sta affacciando", dice Faedda. "Nel frattempo la Regione ha manifestato l'intenzione di prolungare il percorso con Igea - aggiunge - questa è una garanzia per il mantenimento dei livelli occupazionali, perciò ho fiducia".