Lotta ad alcol con farmaco per muscoli

Per combattere l'alcolismo si può usare anche il baclofen. È un farmaco approvato per il trattamento della rigidità muscolare, ma il suo uso ha prodotto risultati promettenti - ma non concordi - anche nel trattamento dell'alcolismo. In alcuni studi il baclofen ha facilitato l'astensione o ridotto il consumo di alcol mentre in altri non ha mostrato superiorità rispetto al placebo.

La prestigiosa rivista internazionale "Lancet Psychiatry" ha appena pubblicato un articolo sul consenso scientifico raggiunto da un gruppo di studiosi coordinato da Roberta Agabio, ricercatrice della Sezione di Neuroscienze e Farmacologia Clinica del Dipartimento di Scienze biomediche dell'Università di Cagliari. L'articolo fornisce le indicazioni sull'utilizzo del baclofen nel trattamento dell'alcolismo, individuando in particolare le tipologie di pazienti che potrebbero beneficiarne, le categorie di pazienti che dovrebbero riceverlo con cautela e le modalità di somministrazione.

Finora, infatti, per i pazienti e medici che utilizzano il baclofen erano disponibili informazioni non codificate per l'uso corretto del farmaco. "L'originalità del consenso scientifico che abbiamo raggiunto e pubblicato - spiega Roberta Agabio - risiede nell'avere costituito un vasto gruppo di esperti internazionali rappresentativi sia degli studi che hanno ottenuto risultati positivi e negativi che degli studi che hanno esaminato gli eventi avversi conseguenti l'uso del farmaco in determinate condizioni o tipologie di pazienti".

Un passo avanti. "Abbiamo utilizzato - conclude Agabio - un metodo rigoroso per valorizzare le diverse competenze degli autori e analizzare, votare ed approvare un consenso scientifico su questo complesso e dibattuto argomento ed arrivare ad un documento pienamente condiviso dagli autori. L'attualità del nostro consenso scientifico è sottolineata dalla recente approvazione, il 23 ottobre 2018, del baclofen nel trattamento dell'alcolismo in Francia".