Auto contro moto, un morto e due feriti

Un morto e due feriti gravi. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 554 all'altezza di Quartucciu. Si sono scontrate un'auto e una moto.

La vittima è Carlo Marraccini, 58 anni. Ferita gravemente una ragazza di 26 anni di Quartu che viaggiava in sella alla moto Suzuky condotta dalla vittima e un pensionato di 81 anni al volante di una Nissan Qashqai. La polizia stradale ha lavorato tutta la mattinata per ricostruire la dinamica della tragedia. Il suv condotto dal pensionato uscendo da via 8 Marzo si è immesso sulla Statale 554 per dirigersi verso il Poetto. Proprio in quel momento arrivava la Suzuky con in sella il 58enne e la ragazza. Il motociclista non è riuscito a evitare l'impatto. La moto si è conficcata nella portiera lato guidatore del Suv. Il motociclista è morto

sul colpo, i due feriti sono stati trasportati al Brotzu e al Marino. La strada, dopo una chiusura di oltre un'ora, è stata riaperta al traffico

Data ultima modifica 11 novembre 2018 ore 17:02