A Villasimius colonna ricarica elettrica

A Villasimius arriva la prima colonnina di ricarica per veicoli elettrici, il primo passo di un progetto dell'amministrazione guidata dal sindaco Gianluca Dessì. La colonnina, che è situata nel parcheggio Rokkaria in via Mazzini e sarà inaugurata nelle prossime settimane, è dotata di due prese di ricarica: tipo 2 di potenza 22kW per le auto e tipo 3A di potenza 4kW per bici a pedalata assistita, moto e camper.

Il sistema riconosce tutte le card di ricarica fornite dai gestori energetici abilitati (Enel, Duferco, Eni, Edison, A2A e altri) ed è inoltre possibile programmare la ricarica anche attraverso l'utilizzo delle applicazioni apposite. In questo modo si offre al fruitore del servizio la possibilità di scegliere la tariffa di ricarica più vantaggiosa. La colonnina rientra nel più grande network italiano di ricarica per veicoli elettrici, e attraverso la piattaforma One World by ecoesco sarà anche possibile accedere a tutte le informazioni sul territorio e sulle aziende che ne fanno parte.

L'iniziativa è finanziata dalla società in house del Comune Villasimius S.r.l. ed è il primo tassello di un progetto più ampio di mobilità elettrica comunale, che includerà non solo un'area di ricarica ad hoc, ma anche un servizio di navetta elettrica pubblica dai parcheggi periferici verso il centro e verso le spiagge, al fine di limitare l'afflusso delle auto private e favorire una mobilità più sostenibile. "Si tratta di un progetto strategico collegato al piano urbano del traffico, che prevede di arrivare, nel medio periodo, a una ztl più ampia in termini temporali e di conseguenza a una mobilità più sostenibile - spiega il sindaco Dessì - Un servizio in più per cittadini e visitatori - aggiunge il primo cittadino - in un'ottica di turismo sostenibile che questa amministrazione persegue come obiettivo prioritario".