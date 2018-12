Casa, budget di 249mila euro a Cagliari

A Cagliari c'è una buona disponibilità di budget per comprare casa fino a 249mila euro: oltre il 26% dei potenziali acquirenti è pronto a investire una cifra così alta. Ma c'è anche chi nel piatto mette di più, anche oltre 349mila euro. In Sardegna è un'eccezione perché nel resto dell'isola le possibilità di spesa sono concentrate sulla fascia sino ai 169mila euro. Per poi calare repentinamente quando si supera quel budget: regge Sassari con il 9,2% ma Tortolì, Carbonia e Oristano la fetta è racchiusa tra il 7,1 e l'1,4%.

Sono i dati rilevati dall'Ufficio Studi, che grazie alle agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete presenti sul territorio nazionale, ha monitorato l'indice di disponibilità di spesa in 19 regioni, fornendo dati sui diversi capoluoghi.

Cagliari comunque si difende bene anche nella fascia tra 250 e 349mila euro (12,3%) e oltre 349mila euro (5,2% mentre nel resto della Sardegna la quota non arriva all'1%). Per Sassari, Oristano, Carbonia e Tortolì la casa più ambita, soprattutto nel Sulcis con l'86,7%, è quella che non supera i 119mila euro.