"Pazza Idea", un racconto al femminile

A Cagliari cinque giornate - da mercoledì 21 a domenica 25 novembre - di incontri, reading, proiezioni, workshop, teatro e cultura digitale. Tutto dentro il contenitore di Pazza Idea, festival di letteratura sulla contemporaneità. Titolo di quest'edizione: "Femminile plurale".

Temi: il lavoro e le professioni, l'attualità del femminismo, la visione nelle arti, le testimonianze e le conquiste femminili e della società, la poesia, le grandi voci femminili nella musica e nella letteratura. Si comincia, mercoledì 21 novembre, con un focus sulla fotografia: in programma la mostra e l'incontro con la fotografa palermitana Letizia Battaglia, la prima donna in Italia a entrare nella redazione di un quotidiano, L'Ora di Palermo.

Quest'anno lo spazio poetico è riservato a Patrizia Valduga: nel cartellone un incontro-recital delle sue opere più significative. Per la sezione libri, tra gli ospiti anche Violetta Bellocchio e Melania Mazzucco. E in questa edizione, poi, Pazza Idea incontra l'artista turca ükran Moral. Di grande interesse l'incontro con la scrittrici Francesca Marciano e Irene Di Caccamo. In programma anche l'omaggio ai "Nobel di frontiera", il filo rosso che unisce Grazia Deledda e il Nobel svedese Selma Lagerlöf. Per il teatro arriva a Cagliari dal Teatro Eliseo di Roma "Processo per stupro": è la pièce che rilegge il documentario girato nell'aula di Corte d'Assise del tribunale di Latina nel 1978 durante il processo per la violenza carnale su una diciottenne. C'è anche un reading di Neri Marcorè dedicato a Cesare Pavese. Chiusura domenica 25: la mattina con Virginia Tonfoni e l'incontro sulla graphic novel dedicata alla poetessa cilena Violeta Parra, quindi il concerto di Ginevra di Marco. La sera con il reading-spettacolo di Arianna Porcelli Safonov, attrice comica, scrittrice conduttrice di format tv e live. Tutti gli appuntamenti e gli incontri sono gratuiti e con ingresso libero, e si terranno al Centro Comunale d'Arte e Cultura Il Ghetto e allo spazio ex Isola di via Santa Croce.