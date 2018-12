Imprese: 13 mila artigiani del riciclo

Anche l'artigianato della Sardegna è protagonista dell'economia circolare, un concetto secondo il quale, sempre più aziende riparano, manutengono, riciclano, recuperano e rigenerano. Sono, infatti, oltre 13mila le realtà produttive artigiane sarde che, dall'analisi dell'Osservatorio per le PMI di Confartigianato Imprese Sardegna, su fonte UnionCamere-Infocamere al 30 giugno passato, intervengono sui prodotti allungandone la "vita", riducendo la produzione di rifiuti o, addirittura, trasformando questi ultimi in risorsa.

Quest'economia, che nell'isola interessa ben 19.670 imprese (di cui il 69,1% artigiane) di tutti i settori produttivi, interviene sull'attività di riparazione, manutenzione, riciclo e recupero: dalle automobili agli orologi, dalle calzature alle apparecchiature elettroniche, fino agli strumenti musicali, gli impianti e gli abiti; tutto, insomma, può essere aggiustato e reso nuovamente utilizzabile, eventualmente anche in altra forma. Sul totale delle 13.584 imprese artigiane sarde, ben 6.553 intervengano "direttamente" su riparazioni e recupero, mentre altre 7.031 siano "interessate in altri modi" dalla rotazione "riparazione-recupero-riciclo". Questi dati collocano la Sardegna al 5° posto assoluto in tutta Italia per indice di attività interessate alla "circolarità" dei beni.

"Il periodo di difficoltà economica delle famiglie e la crescente attenzione verso i temi del recupero e del riciclo - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - inducono le persone a far riparare e aggiustare gli oggetti più vari, piuttosto che ricomprarli, rivolgendosi soprattutto alle nostre micro e piccole imprese artigiane. Queste realtà, dal canto loro - prosegue - cercano quindi di specializzarsi e di ampliare e diversificare i propri servizi per crescere in tutti quei settori legati all'economia circolare e caratterizzati, non a caso, proprio da un'alta vocazione artigiana".

A livello provinciale, 5.268 realtà artigiane operano a Cagliari (2.573 direttamente nel recupero e riciclo), 4.607 a Sassari (2.370), 2.583 a Nuoro (1.091) e 1.126 a Oristano (519).