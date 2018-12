Il matrimonio ideale? In Sardegna

"La Sardegna è l'ideale per dirsi di sì". Parola della wedding planner Paola Repetto Consoli, che a Sassari ha presentato la prima edizione di "Inventa le tue nozze", evento dedicato alle coppie che sognano un matrimonio da favola e agli operatori del settore, organizzato col supporto della Camera di commercio e Promocamera e in programma l'1 e il 2 dicembre nel Padiglione espositivo dell'azienda speciale dell'ente camerale.

"I matrimoni diminuiscono, ma le richieste di cerimonie più simili a eventi che non a feste familiari aumentano", spiega l'esperta, secondo la quale "ci si sposa meno, ma meglio". Per la Sardegna è una grande occasione. "Tantissime coppie desiderano sposarsi nell'Isola e pronunciare il fatidico sì in riva al mare - sottolinea la wedding planner - La conferma l'aumento delle richieste che arrivano dalle fiere internazionali del settore".

Una curiosità: "la fascia medio-alta guarda soprattutto al Nord Sardegna, mentre chi ha meno disponibilità sceglie il Sud", rivela ancora Repetto. A "Inventa le tue nozze" parteciperanno circa quaranta aziende specializzate. "È un'occasione per avvicinare domanda e offerta di un segmento sempre più interessante", assicura l'ideatrice.

"Non sarà una fiera espositiva, ricreeremo le atmosfere di un matrimonio - precisa - per far assaporare ai futuri sposi le emozioni di una vera cerimonia nuziale". Tra le esperienze offerte alle coppie, show room con coreografie, laboratori operativi, zone foto e party di chiusura con animazioni e intrattenimento musicale. E sullo sfondo, ovviamente, la Sardegna.