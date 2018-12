Maltempo: bomba d'acqua sul Cagliaritano

La Protezione civile regionale ha prorogato l'allerta meteo in Sardegna per temporali di forte intensità. L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e idraulico scatterà alle 18 di sabato 3 novembre e resterà in vigore fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Le zone interessate sono Iglesiente, Campidano, bacino Flumendosa-Flumineddu e Gallura. Dalla serata del 3 e per le successive 30 ore "si prevedono precipitazione sparse con cumulati localmente elevati in 24 ore e temporali di forte intensità - si legge nel bollettino della Protezione civile - I fenomeni inizieranno sulla Sardegna meridionale ed orientale per poi interessare in progressione anche la Sardegna settentrionale e successivamente quella occidentale".

PEGGIORA NEL WEEKEND - Ancora maltempo in Sardegna dove oggi sono già caduti 15 millimetri di pioggia. Per i prossimi giorni la situazione non migliorerà, anzi nella notte tra sabato 3 e domenica 4, sono previste piogge e temporali anche di forte intensità. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu.

Nei prossimi giorni il cielo sarà coperto e nuvoloso e una intensificazione dei fenomeni soprattutto nei settori meridionali e orientali dell'Isola. I cumulati potrebbero anche raggiungere i 60 millimetri in sei ore. Anche lunedì 5 si registreranno precipitazioni con un miglioramento in serata. Da martedì un nuovo peggioramento soprattutto nel settore occidentale. Il maltempo dovrebbe lasciare la Sardegna temporaneamente mercoledì 7 novembre.

BOMBA D'ACQUA SU CAGLIARI - Allagamenti in diverse strade di Cagliari e in qualche centro dell'hinterland. È il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta sul sud della Sardegna. In particolare nel capoluogo si sono registrati allagamenti lungo l'Asse Mediano, in viale Diaz, viale Marconi e via Lungo Saline in direzione dell'Asse Mediano. Le strade intrise d'acqua hanno provocato rallentamenti e code e sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Allagamenti anche a Quartu e in altri centri dell'hinterland, ma al momento la situazione sembra sotto controllo.

Data ultima modifica 02 novembre 2018 ore 19:36