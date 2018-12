Investito sulle strisce, muore 82enne

Un uomo di 82 anni, Gavino Marras, è morto questa mattina nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari in seguito alle ferite riportate nell'incidente di cui è stato vittima ieri sera a Uri. L'anziano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, in via Marconi, quando è stato investito da un'auto guidata da una donna.

Accompagnato in ospedale con un'ambulanza del 118, quando è arrivato a Sassari l'uomo non sembrava in gravi condizioni, ma il suo quadro clinico si è aggravato nel corso della notte ed è morto.

Sull'investimento avvenuto proprio a poca distanza dall'abitazione della vittima, indagano i carabinieri della compagnia di Sassari. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. In base a quanto emergerà, nelle prossime ore l'investitrice potrebbe essere accusata di omicidio stradale.

Data ultima modifica 31 ottobre 2018 ore 12:07