Premio Pu,street art e murales a Selegas

Ha preso il via a Selegas e nella sua frazione di Seuni il Premio d'arte Luigi Pu, manifestazione artistica e culturale alla sua prima edizione organizzata dal Comune di Selegas e dalla Pro Loco. L'appuntamento è dedicato alla memoria di Luigi Pu, pittore di Jerzu scomparso nel 2015 a 69 anni. L'intero paese si vestirà d'arte seguendo come filo rosso proprio l'opera di Luigi Pu, che stabilì il suo atelier a Selegas e raccontò la comunità, i suoi protagonisti, gli usi e i costumi del territorio attraverso le sue creazioni e i suoi murales.

Gli ultimi appuntamenti: sabato 20 ottobre, dalle 18.30, partirà un percorso sensoriale tra arte e gusto che si snoderà tra Casa Erriu, Sa Ziminera, Casa Puddu e l'ex Cinema. Buon cibo e degustazioni di vino faranno da cornice alle opere di Luigi Pu, Eros Kara, Dominique Afana, Fernanda Musio, Antioco Cotza, Gianni Marrocu, Francesco Frau, Luigi Tatti, Ielmo Cara e Fernando Marrocu.

L'accompagnamento in musica è affidato al trio di Rubens Massidda, Alessandro Atzori e Gianrico Manca e al duo di Sandro Angiolini ed Elena Pisano.

Domenica 21, dalle 8.30, prenderà il via l'estemporanea di pittura per il Premio Luigi Pu a cui potranno partecipare artisti con diverse tecniche espressive. Le creazioni dell'estemporanea di pittura saranno messe in mostra dalle 17.30 nello spazio Sa Ziminera. Alle 18.30 la giuria premierà le opere migliori a cui, saranno assegnati tre premi in denaro. Le opere premiate faranno parte della collezione del Comune di Selegas.