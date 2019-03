Crowdfunding per docufilm pesca Sulcis

Uno sguardo sul lavoro dei giovani pescatori dell'arcipelago del Sulcis in un film-documentario diretto da Lorenzo Sibiriu. "Ìsulas de s'isula - Storie di barche e pescatori" è il titolo del progetto che mette in luce gli elementi di sostenibilità e innovazione tecnologica di un'attività artigianale in questo angolo di Sardegna. Per farlo diventare da progetto a film serve un sostegno. Per questo è partita la campagna di crowdfunding per la produzione del documentario e si conclude il 30 settembre. Regista indipendente, originario di Iglesias, Sibiriu dopo sei anni trascorsi all'estero è tornato in Sardegna per girare il suo primo film ambientato nell'Isola.

Un film che nasce da una necessità. "Nell'arcipelago del Sulcis sempre più giovani si affacciano al settore primario della pesca, spinti dalla crisi occupazionale che interessa ormai cronicamente l'intera Sardegna", sottolinea Sibiriu. "La riscoperta e la valorizzazione delle tecniche e della cultura della pesca tradizionale si inquadrano all'interno di un crocevia di criticità economiche e socioculturali relative al contesto europeo ma anche agli stessi indirizzi di sviluppo regionali. Isulas de s'isula racconta questo ritorno al mare dando voce ai giovani pescatori sulcitani". Il progetto, attualmente in fase di post-produzione, è stato già riconosciuto di interesse regionale e per questo ammesso a beneficiare di un primo contributo da parte della Regione.

La pubblicazione del film è prevista per i primi mesi del 2019. Giovedì 27, a partire dalle 18 nella Chiesa di San Salvatore di Iglesias, sede della rete de I Giardini della Biodiversità, verrà presentata la Raccolta Fondi e verranno proiettati in anteprima alcuni video-teaser. Seguirà un concerto di uno degli autori delle musiche del film, Matteo Leone, giovane bluesman sulcitano che, con il suo progetto Don Leone Blues, ha recentemente vinto l'Italian Blues Challange e ha rappresentato l'Italia agli scorsi European Blues Challange in Norvegia e all'International Blues Challange di Memphis.