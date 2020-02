Investito a Ravenna, muore a 93 anni

Un pedone di 93 anni, Bruno Filippi, è morto poco dopo il ricovero in ospedale a Ravenna in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale, verso le 9 in via Cella a Carraie, frazione della città romagnola. A quell'ora, secondo i rilievi della Polizia locale, il 93enne, per cause ancora al vaglio, è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce da una vettura condotta da una 72enne di Ravenna. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi agli operatori del 118 tanto che il decesso è giunto poco dopo l'arrivo all'ospedale civile.