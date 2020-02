Anni di botte alla moglie, arrestato 80enne

Da diversi anni, forse una trentina, vessava e picchiava la moglie. La Squadra Mobile di Forlì ha arrestato un ottantenne considerato responsabile di maltrattamenti e lesioni aggravate sulla moglie di 72 anni, affetta da demenza. Secondo gli investigatori, anche grazie a filmati, l'uomo era solito, quasi ogni giorno, colpire la donna con schiaffi, calci e anche forchettate. Le indagini sono partite a seguito della denuncia presentata dalla sorella della 72enne che aveva notato segni di traumi ed ecchimosi. E' così emerso che l'uomo sin dall'inizio dell'unione, nel 1975, l'aveva via via soggiogata fisicamente e psicologicamente rendendola di fatto, hanno detto gli investigatori, "sua schiava", obbligata a chiedere il permesso anche per bere un bicchiere d'acqua. A causa dell'aggravarsi della demenza la donna dal lunedì al venerdì veniva giornalmente assistita in un centro per anziani a Forlì, ma al suo ritorno a casa riprendevano le violenze.