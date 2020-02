Mostra 'Ulisse l'Arte e il Mito' a Forlì

(ANSA) - FORLI', 14 FEB - Una mostra in programma dal 15 febbraio al 21 giugno ai Musei San Domenico di Forlì affronta il tema di Ulisse 'L'Arte e il Mito', che da tremila anni domina la cultura dell'area mediterranea ed è oggi universale. Mito che si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea, immagine. E che oggi, come nei millenni trascorsi, trova declinazioni, visuali, tagli di volta in volta diversi. Specchio delle ansie degli uomini e delle donne di ogni tempo.

La vasta ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d'Occidente: dal Dante del XXVI dell'Inferno allo Stanley Kubrick di '2001-Odissea nello spazio', dal capitano Acab di Moby Dick alla città degli Immortali di Borges, dal Tasso della 'Gerusalemme liberata' alla Ulissiade di Leopold Bloom, l'eroe del libro di Joyce che consuma il suo viaggio in un giorno, al Kafavis di 'Ritorno ad Itaca', là dove spiega che il senso del viaggio non è l'approdo ma è il viaggio stesso, con i suoi incontri e le sue avventure.

Il contributo dell'arte è stato decisivo nel trasformare il mito, nell'adattarlo, illustrarlo, interpretarlo continuamente in relazione al proprio tempo. La mostra racconta un itinerario attraverso capolavori di ogni tempo: dall'antichità al Novecento, dal Medioevo al Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film art contemporanea. Nella chiesa di S.Giacomo, accanto ai Musei, sarà esposto il relitto di una nave databile tra il VI e il V secolo a.C., con il carico di oggetti che trasportava, visibile per la prima volta a 22 anni dal suo ritrovamento nel mare di Gela.

La sfida è confermare il grande livello espositivo che in 15 anni Forlì ha saputo creare, grazie alla forza propulsiva e culturale della Fondazione Cassa dei Risparmi e alla regia di Gianfranco Brunelli, che dei progetti espostivi della Fondazione è il responsabile. In questa mostra, spiega Brunelli, "la grande arte non appare ancella, per quanto meravigliosa, della storia e del mito e non ne è mera illustrazione. Ma evidenzia come dalla diretta relazione tra arte e mito, attraverso la figura paradigmatica di Ulisse, nasca e si rinnovi il racconto. Perché l'arte, figurandolo, ha trasformato il mito. E il mito ha raccontato la forma dell'arte".(ANSA).