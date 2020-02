Les étoiles apre la stagione di danza a Bologna

La stagione di danza 2020 del Teatro Comunale di Bologna si aprirà il 4 e 5 marzo con il Gala Internazionale Les étoiles, inizialmente programmato per il mese di settembre. La prevista prima assoluta del balletto Lucrezia Borgia con protagonista Eleonora Abbagnato, appositamente commissionato dal Comunale, verrà spostato per cause tecniche al 26 e 27 settembre. Per gli abbonati e i possessori di biglietti ai due spettacoli non cambierà praticamente nulla, i titoli d'ingresso restano validi per le nuove date. Les étoiles, titolo di grande successo ideato da Daniele Cipriani una decina di anni fa, è uno spettacolo che si rinnova ad ogni nuova programmazione, basandosi sempre sulla presenza sempre diversa di prestigiose star internazionali. A Bologna, dove verrà presentato con le musiche dal vivo eseguite dall'Orchestra del Comunale diretta da Paolo Paroni, danzeranno tra gli altri Eleonora Abbagnato, Ashley Bouder, Denis Rodkin, Viengsay Valdés, Sergio Bernal e Young Gyu Choi, una parata di étoiles in arrivo dalle capitali del balletto e dai maggiori teatri del mondo. A questi si aggiungerà una coppia a sorpresa proveniente dalla Royal Opera House di Londra.

Quattordici i numeri in locandina, dal Pas de deux tratto dal Don Chisciotte di Petipa, a Spartacus coreografato da Grigorovic, da Le Corsaire alla Carmen. In alcuni numeri i protagonisti indosseranno gli abiti disegnati appositamente da Roberto Capucci.